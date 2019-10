Mendes oltre ogni dubbio: «Cristiano Ronaldo il migliore di sempre, lo raccontano i numeri. E il meglio deve ancora venire»

Sarà un po’ di parte, essendo il suo agente. Ma Jorge Mendes non ha dubbi sul valore di Cristiano Ronaldo e lo ribadisce in una lunga intervista concessa a Tuttosport. «I numeri non mentono e illuminano il modo schiacciante in cui Cristiano Ronaldo frantuma i record, che lo elevano alla categoria del miglior giocatore nella storia del calcio. E con una grande differenza rispetto al secondo, per tutto quello che ha ottenuto al servizio dei diversi club ma anche con la nazionale portoghese».

Ha quindi proseguito. «Per capire come ci è arrivato bisogna pensare al fatto che per lui non ci sono limiti all’ambizione, al lavoro, all’abnegazione, alla capacità di soffrire e all’impegno. Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 gol, ma non ho dubbi che supererà Pelé e lo farà con la Juventus. Dopo tutto 68 gol per questo straordinario Cristiano Ronaldo non sono molti, no?».