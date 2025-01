Mercato Cagliari, un giovane rossoblù nel mirino di alcune big! I dettagli e le ultimissime sulla società isolana

Il Cagliari sta valutando le mosse da fare nel calciomercato di riparazione. Non sarà ceduto il classe 2005 Riyad Idrissi, che si trova in prestito al Modena. Nella giornata di oggi TMW ha affermato che il prodotto del vivaio dei sardi ha attirato l’attenzione delle squadre di Serie A.

In prima fila c’è il Parma, che ha fatto un’offerta (rifiutata) per il terzino sinistro italo marocchino. A fine stagione però potrebbero fare un tentativo per il giovane Napoli, Fiorentina e Milan, le quali valutano un investimento per il futuro. Situazione da monitorare con attenzione.