Mercato Inter, Vecino non convocato da Conte per il Cagliari. L’Everton rimane la squadra in pole per accaparrarselo

Matias Vecino potrebbe essere il nome in uscita di questo mercato dell’Inter, per far spazio a Eriksen. Il centrocampista non è stato inserito nella lista dei convocati di Antonio Conte per il match contro il Cagliari.

Chiaro segnale di come l’uruguaiano sia in uscita. In pole position, per lui, rimane l’Everton di Carlo Ancelotti. Più fievole l’interesse di altri club.