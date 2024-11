Mercato Juve: tentativo per Tah già a gennaio? La verità sul difensore: c’è un rischio da scongiurare! La situazione

Mercato Juve: tentativo per Tah già a gennaio? La verità sul tedesco: c’è un grande rischio da scongiurare! La situazione

Secondo il Corriere dello Sport, il grande sogno per rinforzare la nuova difesa della Juventus a gennaio resta Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, che a giugno si libererà a parametro zero visto il contratto in scadenza.

C’è un rischio però da scongiurare per i bianconeri: nella finestra di mercato della prossima estate si scatenerà un’asta, a cui sono già iscritte Bayern Monaco e Real Madrid. Per questo motivo, sarebbe quindi necessario bruciare la concorrenza proprio a gennaio con una proposta da 20 milioni di euro sul piatto. Situazione da monitorare.

