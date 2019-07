Mercato Lazio, frenata per Lazzari. Lunedì la giornata decisiva

Mercato Lazio, tra biancocelesti e Spal per Lazzari manca l’accordo sulla modalità di pagamento. Lunedì la giornata decisiva

Non è ancora tutto fatto come sembrava tra Lazio e Spal per Manuel Lazzari. Come riferisce Sky Sport, nonostante l’accordo compiuto con una cifra fissa e il cartellino di Murgia, ci sono alcuni piccoli intoppi che riguardano le modalità di pagamento.

Nulla di irrisolvibile. In tal senso sarà importante la giornata di lunedì, in cui è prevista l’assemblea della Lega calcio. Saranno presenti sia Lotito sia Mattioli, i rispettivi presidenti dei club, che potranno discutere per limare i dettagli.