Mercato Milan, Moncada e Ibrahimovic guardano in Premier League? C’è un’idea chiara! I dettagli e le ultime in casa rossonera

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mercato Milan potrebbe puntare dritto alla Premier League:

L’ANALISI – «Da monitorare, poi, la situazione di Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro di un Wolverhampton in difficoltà in Premier League. Gli Wolves sono attualmente diciassettesimi in classifica e Mendes, se la stagione dovesse continuare su questa china, potrebbe prendere in considerazione l’idea di spostare i suoi assistiti migliori, tra cui l’esterno classe 2001. Il contratto scade nel 2026 e, senza un rinnovo, potrebbe essere l’ultima estate per monetizzare per gli inglesi. C’è, poi, anche la questione Theo Hernandez. Il futuro del terzino rossonero è tutt’altro che scritto e, in ottica di una cessione in estate, il potente agente portoghese potrebbe proporre Ait-Nouri che, in Inghilterra, ha realizzato 10 gol e 13 assist in 135 partite».