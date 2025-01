Mercato Milan, strategia chiara dei rossoneri! Arrivano questi giocatori dopo Walker: tifosi sorpresi!

Mercato Milan, strategia chiara dei rossoneri! Arrivano questi giocatori a Milano dopo Walker: tifosi sorpresi!

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Luca Bianchin, il calciomercato Milan ha delineato la strategia per la finestra di gennaio.

Il Milan con l’operazione (Tomori) perderebbe uno dei due difensori dello scudetto firmato Pioli e darebbe spazio così alla coppia Thiaw-Gabbia, con un rinforzo da prendere sul mercato. Mosquera, difensore del Valencia, piace da tempo ma l’impressione è che possa emergere un altro nome. Interessante anche il capitolo centrocampo, perché non bastano Fofana e Reijnders: arriverà un calciatore. Il nome forte, poi, è per l’attacco. Joao Felix piace molto a Conceiçao ma questa è una pagina tutta da scrivere. Ci sono ancora due settimane, che per il Milan saranno concitate.