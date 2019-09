Il Parma chiude un altro colpo di mercato: ecco Emerson Espinoza. Affare chiuso grazie alla collaborazione dell’Inter

Acquisto definitivo concluso dal Parma: arriva Emerson Espinoza dal Boston River. Si tratta di un talento delle giovanili cilene molto promettente.

L’affare è stato portato a termine in sinergia con l’Inter. I nerazzurri potrebbero assicurarsi in futuro il talentino. Il classe 2001 pronto ad approdare in Italia per una nuova sfida: vestirà la maglia dei crociati.