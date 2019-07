Mercato Roma, giallorossi in pressing su Suso. Il Milan chiede Zaniolo

Mercato Roma, Suso continua a piacere a Petrachi e Fonseca. Il Milan non si muove dai 40 milioni e chiede Zaniolo come contropartita

Il profilo di Suso rappresenta al meglio quello che la Roma sta cercando per la fascia. Fonseca gradisce non poco il tecnico e per questo insiste per averlo. Come riporta Sky Sport, la trattativa non appare comunque semplice per i 40 milioni che pendono sulla clausola dello spagnolo.

I giallorossi hanno provato a inserire diverse contropartite nella proposta, tutte rifiutate dal Milan che come provocazione ha chiesto Zaniolo. In quel caso è arrivato un secco rifiuto da Petrachi. Non solo il classe ’99: ai rossoneri piacciono anche Under e Schick. Per far sì che la trattativa possa compirsi serve l’offerta corretta.