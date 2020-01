Mercato Roma, Petrachi non molla Shaqiri. Le ultime sull’esterno

Mercato Roma, Politano rimane l’esterno preferito ma Petrachi non molla Shaqiri. Si lavora al prestito gratuito con diritto di riscatto

Giorni di fuoco per Gianluca Petrachi, alla ricerca dell’occasione giusta per il mercato della Roma. L’esterno è la priorità per i giallorossi e, nonostante Politano sia il profilo preferito, rimane viva la pista Shaqiri.

Nei giorni scorsi il d.s. si è scontrato con la volontà di Klopp di non cedere lo svizzero. Adesso, come fa sapere Tele Radio Stereo, la pista potrebbe riaprirsi. I club lavorano a un prestito gratuito con diritto di riscatto. Attesa a breve la risposta del Liverpool.