Mercato Spezia, i nomi nella lista dopo lo sblocco del Tas di Losanna

Dopo la sentenza del Tas di Losanna, lo Spezia può tornare a fare mercato e ha diversi nomi nella lista per rinforzarsi.

Il primo capitolo riguarda il riscatto di Agudelo, uno di quelli che potrebbe tornare utile nel modulo di Gotti. In entrata piace Walace dell’Udinese, per la difesa interessa Lovato e in avanti si parla di Destro che non si sposterebbe di tanto dopo l’esperienza al Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.