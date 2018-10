Mertens l’addio a fine stagione è più che una possibilità: le ultime

Dries Mertens potrebbe salutare Napoli a fine stagione: il belga non è più al centro del progetto e per lui si potrebbero aprire le porte della Cina

Colonna portante del Napoli di Sarri, terminale offensivo di prim’ordine per quello di Ancelotti ma il futuro di Dries Mertens potrebbe essere lontano da Napoli. Da tempo si sono arenati i colloqui per il prolungamento del contratto del belga in scadenza nel 2020. Poi più nulla, come confermato recentemente dal diretto interessato: «Rinnovo? Per ora non ne abbiamo parlato, ma ho 31 anni. Forse qualcuno lo dimentica perché sembro più giovane, ma ormai sono un vecchietto..». Parole che lasciano il tempo che trovano, certo, ma che danno più di una indicazione sul malumore dell’attaccante.

Il tempo per incontrarsi e discutere il rinnovo c’è ma mai come quest’anno la partenza di Mertens è più che una possibilità. A Napoli si trova benissimo ma dal club non è però arrivata una proposta concreta di prolungamento. Mertens guadagna 4 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe un rinnovo fino al 2022, condizioni che non stanno bene alla società partenopea.Se non si arriverà ad un accordo, il belga inizierà ad ascoltare le offerte: niente Italia (l’Inter lo aveva cercato), vorrebbe restare in Europa, a meno che arrivi dalla Cina una proposta irrinunciabile.