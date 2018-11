Tris Mertens, l’uomo delle triplette che ora punta Cavani

Dries Mertens è l’uomo dei gol bellissimi e delle triplette. Il calciatore belga è vicino a quota 100 e punta il record di Cavani

Per qualcuno non era adatto al Napoli e non avrebbe potuto fare più di 8 partite al Napoli, ma intanto Dries ‘Ciro‘ Mertens si è preso la scena, è diventato uno ‘scugnizzo’ napoletano e ha collezionato la bellezza di 98 reti con la maglia del Napoli in 249 presenze. Mertens ha superato Careca e Altafini nella classifica dei goleador di ogni epoca del Napoli e ora punta alla tripla cifra e potrebbe salire sul podio al termine dell’anno (gli mancano 11 centri). Dries è a -2 da quota 100 gol con la maglia azzurra (8 i gol realizzati quest’anno di cui 1 in Champions) e intravede anche Cavani.

Edinson potrebbe tornare in azzurro stando a radiomercato ma Dries vuole allontanare il fantasma del Matador scavalcandolo in classifica: 104 le prodezze del centravanti uruguaiano con la maglia del Napoli prima di trasferirsi a Parigi (realizzati in 3 anni alla straordinaria media di quasi 35 gol a stagione), Mertens, l’uomo delle triplette, è vicino e punta al sorpasso anche per scacciare le voci di mercato. Dries, con quella realizzata contro l’Empoli, è arrivato a quota 5 triplette in campionato, triplette che si aggiungono a un poker, quello realizzato contro il Toro. Dries segna in tutti i modi (79 gol in area, 19 da fuori, 73 di destro, 20 di sinistro ma ha segnato anche di testa). Tanti gli obiettivi di Mertens. Da oggi chiamatelo pure Tri(e)s Mertens. O Dries Mertrens. Fa lo stesso.

