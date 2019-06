Copa America 2019, Messi tra Pallone d’Oro e Argentina: l’ombra lunga della maledizione albiceleste

Una stagione a suon di reti, con sullo sfondo il sogno di tornare a ricevere il Pallone d’Oro. Ma ora, nella stagione di Leo Messi, entra di prepotenza l’argomento Argentina. Portandosi appresso l’ombra lunga della sua maledizione. Quella che ha rannuvolato l’esordio dell’albiceleste in Copa America, battuta per 2-0 dalla Colombia.

A riprova del complicato rapporto tra la pulga e la sua Nazionale. Con cui ha raccolto successi soltanto a livello giovanile: l’Olimpiade di Pechino 2008 con l’Under 21, il Mondiale 2005 con l’Under 20. Per il resto, solo amare finali: da quella iridata del 2014 alle tre proprio in Copa America. Ed un’ombra che continua ad allungarsi…