Messi: «Quello in Qatar il mio ultimo mondiale»

Lionel Messi ha rivelato che il prossimo sarà il suo ultimo mondiale in una intervista a Star Plus: «Sì, sto contando i giorni»

«Se è il mio ultimo mondiale? Sì, sicuramente sì. Mi sento bene fisicamente, ha fatto un’ottima preseason quest’anno, che non avevo fatto l’anno prima. Ho iniziato ad allenarmi tardi, giocando senza ritmo, poi sono andato in nazionale squadra, quando sono tornato ho avuto un infortunio. Sto contando i giorni per la Coppa del Mondo, la verità è che c’è un po’ di ansia di volere che sia ora e il nervosismo di far bene. É l’ultimo, vediamo come andrà e sì, da un lato non vediamo l’ora che arrivi e dall’altro c’è la voglia di fare bene. Siamo arrivati ​​in un momento molto buono, con un gruppo molto forte, ma in un Mondiale può succedere di tutto. Tutte le partite sono difficili, ecco perché un Mondiale è così speciale perché i favoriti non sono sempre quelli che finiscono per vincere o per fare il percorso che ci si aspettava».