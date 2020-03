Messi supera Cristiano Ronaldo: il record dell’argentino – FOTO

Lionel Messi ha messo il suo zampino nella vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad: gol da record per l’argentino – FOTO

Lionel Messi si assicura un altro record. Solo momentaneo questo però, dato che domani sera Cristiano Ronaldo scenderà in campo per cercare di rimontare il rivale argentino.

Con il gol messo a segno contro la Real Sociedad, la Pulce raggiunge quota 438 gol in 474 partite in campionato, uno in più proprio del portoghese che ha segnato 473 reti in 540 apparizioni. Messi diventa così il miglior marcatore nei 5 top campionati in Europa.