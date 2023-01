Miglior calciatore Fifa dell’anno, i 14 candidati

La Fifa ha comunicato i nomi dei 14 calciatori candidati al premio di migliore dell’anno. Tutti i dettagli

La FIFA ha appena comunicato i 14 candidati al premio The Best FIFA Men’s Player. Nell’elenco sono presenti il Pallone d’Oro Karim Benzema e il campione del mondo Lionel Messi. Non figurano invece calciatori di Serie A.

CANDIDATI – «Julián Álvarez (Argentina / Club Atlético River Plate / Manchester City FC).

Jude Bellingham (England / BV Borussia 09 Dortmund).

Karim Benzema (France / Real Madrid CF).

Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC).

Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC).

Achraf Hakimi (Morocco / Paris Saint-Germain FC).

Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München / FC Barcelona).

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München).

Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain FC).

Luka Modrić (Croatia / Real Madrid CF).

Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain FC).

Vinícius Junior (Brazil / Real Madrid CF)».