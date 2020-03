Milan, Abbiati: «Nel derby dell’ultimo Scudetto Pato indovinò tutto»

Nel corso dell’intervista rilasciata a Milan TV, Christian Abbiati ha svelato un curioso retroscena riguardante Alexandre Pato e la vittoria per 3-0 nel derby contro l’Inter nell’anno dell’ultimo scudetto.

«Partite più belle? Sono due. Il primo derby, finì 2-2 e il derby del 3-0 l’anno dell’ultimo scudetto del Milan. Prima della partita mi si avvicinò Pato e mi disse che avrei parato tutto e che lui avrebbe segnato due gol. Così successe, bravo Ale che aveva indovinato tutto».

On-Off the pitch: Christian Abbiati

Our former keeper's interview with Milan TV reliving his Rossoneri past: includes a special anecdote

La prima volta allo stadio da spettatore, i Derby indimenticabili e un aneddoto speciale

