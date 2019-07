Milan, accordo totale per Bennacer: ecco la data di visite e firma

Milan, accordo totale raggiunto per l’arrivo in rossonero di Ismael Bennacer: il regista algerino si unirà ai rossoneri la prossima settimana

Ismael Bennacer presto sarà un nuovo giocatore del Milan: il terzo acquisto operato da Massara e Maldini in questa prima fase di calciomercato estivo dopo gli arrivi di Rade Krunic e Theo Hernandez. Il regista algerino, ormai ex Empoli, si trasferirà in rossonero per 16 milioni cash più due di bonus e andrà a guadagnare circa 1,5 milioni l’anno per le prossime 5 stagioni.

Il giocatore, attualmente impegnato con l’Algeria in Coppa d’Africa (con cui disputerà la finale contro il Senegal il prossimo venerdì) sosterrà presumibilmente le visite mediche con il Milan già nella giornata di lunedì prossimo per poi sottoscrivere il proprio contratto quinquennale sotto lo sguardo di Massara e Maldini in via Aldo Rossi.