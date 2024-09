Milan, Agresti: «Fonseca ha CREATO un mondo rossonero nuovo»

Stefano Agresti, giornalista di professione, è intervenuto per parlare del Milan di Fonseca dopo le recenti vittorie

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport della ripresa del Milan dopo un inizio tutt’altro che felice. Ecco le sue dichiarazioni riguardo le vittorie contro Inter e Lecce.

PAROLE – «È impossibile dire oggi se Fonseca, riemerso da un esonero quasi annunciato, riuscirà a riportare il Milan al successo. Quello che è sicuro è che, in sei giorni, ha creato un mondo rossonero tutto nuovo. La metamorfosi è quasi incredibile: la squadra meno affidabile del campionato, capace di buttare partite contro avversarie più deboli e di spaccarsi in campo davanti agli occhi del mondo (nessuno ha dimenticato il cooling break ribelle di Leao e Theo), sembra essere diventata matura, adulta, compatta. Potere del derby? Forse. Ma abbiamo la sensazione che dietro tutto questo ci sia anche il lavoro di due calciatori che prima non c’erano e che pesano tantissimo: Fofana ha dato equilibrio tattico, Morata equilibrio mentale».