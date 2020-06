Milan, altro infortunio per Duarte: lesione al bicipite femorale

Leo Duarte, difensore del Milan, ha subito l’ennesimo infortunio della sua stagione

Stagione sfortunatissima per Leo Duarte. Il difensore del Milan, nella rifinitura di questa mattina, ha subito l’ennesimo infortunio della sua prima stagione in rossonero. Il brasiliano, come riportato da Sky Sport, avrebbe riportato la lesione del muscolo del bicipite femorale della coscia destra.

Duarte, tra 7-10 sosterrà ulteriori esami per verificare l’evoluzione del problema. Per il difensore, si tratta del terzo infortunio stagionale; il secondo da quando è terminato il lockdown.