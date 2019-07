Milan, ancora viva la pista Correa: la distanza è minima

Milan, la mancata cessione di André Silva al Monaco non esclude l’arrivo di Angel Correa in rossonero: la trattativa va verso la conclusione positiva

La notizia del mancato approdo di André Silva al Monaco ha sconquassato i tifosi del Milan ma, a quanto pare, non la dirigenza che continua a lavorare sul mercato in entrata compiendo passi da gigante per quanto riguarda Angel Correa: l’attaccante argentino dell’Atletico Madrid ha un accordo di massima con i rossoneri che ora devono solo chiudere con i colchoneros. La differenza tra domanda e offerta è di circa 10 milioni (40 contro 50) ma la sensazione è che le due società possano trovare una cifra concordata nelle prossime ore.

Per quanto concerne il calciomercato in uscita il Diavolo continua a tenere sotto controllo il futuro di André Silva: il portoghese fino a ieri era considerato un ex giocatore del Milan e oggi continua ad esserlo nonostante le visite mediche fallite con il club monegasco. Sul giocatore c’è il forte interessamento di altri tre club ma decisive saranno le reali condizioni fisiche del giocatore che ha visto bloccarsi il proprio trasferimento in Francia a causa di un problema ai tendini.