Milan Atalanta, Fonseca: «Loro fortissimi, mi aspetto questo»

Il tecnico dei rossoneri ha affrontato diversi interessanti temi durante la conferenza stampa pre Atalanta

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del match ad alta quota contro l’Atalanta. Questo un estratto delle parole del tecnico portoghese.

ATALANTA – «Io penso che non sia mai un buon momento per affrontare l’Atalanta. Siamo in crescita ed in fiducia, sappiamo che è sempre difficile, 8 vittorie nelle ultime 8 partite, hanno segnato 26 gol subendone solo 4. È una squadra fortissima. Sarà una partita difficilissima ma siamo pronti, abbiamo fiducia per giocare contro l’Atalanta».

FIDUCIA DIFENSIVA – «Sono d’accordo. Penso che questo arriva molto dal modo in cui difende la squadra, porta fiducia e stabilità. 3-4 partite fa si sentiva qualche sconforto difensivamente, oggi no. Oggi penso che la squadra è a suo agio difensivamente. Questo poi porta fiducia per attaccare».