Il Papu Gomez segna il gol dell’1 a 1 in Milan-Atalanta ma c’è il dubbio che sia stato Calabria a mettere il pallone in rete

Il Papu Gomez sembra abbia decisamente recuperato dal suo fastidio alla bocca ed è tornato immediatamente decisivo. L’argentino risponde a Higuain segnando il gol dell’1 a 1 per l’Atalanta nella sfida contro il Milan a San Siro. Zapata largo sulla sinistra mette il pallone in area per l’ex Catania, che non viene tempestivamente marcato da Calabria. Gomez può quindi superare Donnarumma con un tocco facile facile a pochi metri dalla linea di porta. La sensazione è che sia in realtà il difensore rossonero a mettere la palla in rete ma dalle immagini sembrerebbe proprio che il gol sia da attribuire tutto all’attaccante bergamasco.