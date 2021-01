Allo stadio San Siro, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Milan e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Atalanta 0-1 MOVIOLA

1’Partiti – Il primo pallone è del Milan.

2′ Tiro di Ibrahimovic – Leao scambia con Ibra, la palla torna al centravanti svedese che solo davanti a Gollini tenta il tiro a giro fuori di un soffio. Il guardalinee aveva però segnalato fuorigioco in precedenza.

3′ Tiro di Meité – l’ex granata sfiora la rete con un colpo di testa terminato alto sugli sviluppi di un corner.

7′ Occasione per il Milan – Kalulu libera Leao sulla destra, sterzata del portoghese che scarica sull’accorrete Calabria dal lato opposto. Il cross del terzino è intercettato da Toloi.

11′ Tiro di De Roon – Conclusione da fuori area del centrocampista, la palla termina alta sopra la traversa.

14′ Tiro di Hateboer – Conclusione in diagonale dell’esterno nerazzurro, Kalulu devia in corner.

17′ Occasione per l’Atalanta – Ilicic lancia Hateboer sulla destra dell’area di rigore, tiro-cross che Donnarmma smanaccia con un grande riflesso. Libera poi l’area Calabria.

18′ Occasione per l’Atalanta – Ilicic riceve palla sul versante destro, tenta il dribbiling su Kalulu che però è bravissimo a non cadere nella finta e devia la sfera in corner.

23′ Occasione per l’Atalanta – Ilicic riceve palla sulla destra, il suo cross morbido è preda di Donnarumma che anticipa Zapata.

26′ Gol dell’Atalanta – Lasciato incolpevolmente solo al centro dell’area Romero in tuffo di testa supera Donnarumma

29′ Occasione per il Milan – Leao scodella sul secondo palo per Ibrahimovic, bravo Djimsiti a deviare in corner anticipando lo svedese.

37′ Punizione dal limite – Ilicic steso da Theo Hernandez a ridosso dell’area di rigore. Punizione da posizione ghiotta per la Dea.

38′ Tiro di Ilicic – La palla sbatte sulla barriera.

45′ Occasione per il Milan – Cross dalla destra su cui svetta Ibra, duello aereo con Gollini che cade a terra. L’arbitro ferma il gioco tra le proteste dei giocatori rossoneri.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Atalanta 0-1: risultato e tabellino

RETE: 26′ Romero

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Meïte, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Musacchio, Tomori, Krunić, Hauge, Brahim Díaz, Rebić, Mandžukić, D. Maldini, Colombo. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Iličić, D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Caldara, Šutalo, Palomino, Mæhle, Depaoli, Ruggeri, Malinovskyi, Miranchuk, Lammers, Muriel. All.: Gasperini.

AMMONITO: 38′ Theo Hernandez

ARBITRO: Mariani