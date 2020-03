Milan, Bennacer: «Bisogna stare tutti uniti, ne usciremo più forti»

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato delle difficoltà per l’emergenza Coronavirus: le sue parole

«Spero che stiate tutti bene, era solo per tornare sulla situazione delicata che viviamo. Bisogna stare tutti uniti, ne usciremo più forti, il mondo intero anche. Bisogna tenere la testa alta, io dal mio lato continuo a tenermi in forma. Cerco di prendermi cura di me stesso. Spero che farete lo stesso. Mi alleno 2-3 volte al giorno se posso. Il campo mi manca tanto, sarà ancora più bello quando torneremo davanti a questo pubblico fantastico. Grazie a tutti, abbiate cura di voi. Stiamo uniti».