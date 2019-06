Milan, Boban si ripresenta: «Felice di essere qui, torniamo vincenti». Le prime parole de neo Chief Football Officer rossonero

Dopo l’annuncio ufficiale, che ha reso Zvonimir Boban nuovo Chief Football Officer del Milan, il dirigente croato ha rilasciato le se prime dichiarazioni da neo dirigente rossonero.

Eccone un estratto: «Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il mio contributo per riportarlo lì dove deve essere. Deve essere un club protagonista e vincente, perché questa è l’unica natura della sua storia. Ed è la natura del tifo dei nostri tifosi. Darò tutto me stesso per questa causa e per i nostri colori rossoneri».