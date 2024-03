Milan, buone notizie dall’infermeria: ecco chi sta recuperando

Stefano Pioli, al netto dei vari infortunati, può sorridere: il giocatore sta per rientrare dopo il lungo stop

Il Milan recupera una pedina. Secondo quanto riferito da Sky, Tommaso Pobega avrebbe accorciato notevolmente i tempi di recupero e sarà a disposizione tra un paio di settimane. Questo vorrebbe dire rivederlo il 30 marzo contro la Fiorentina.

Se così non fosse, il rientro scalerebbe il 7 aprile contro il Lecce in casa, nella speranza di averlo al top l’11 contro la Roma in Europa League.