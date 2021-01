Milan, buone notizie per Pioli: Kjaer ci sarà contro l’Atalanta

Senza Romagnoli e Theo Hernandez, la difesa del Milan può fare affidamento su Simon Kjaer. Il danese giocherà contro l’Atalanta

Buone notizie per il tecnico del Milan Stefano Pioli che avrà a propria disposizione il difensore danese Simon Kjaer per la partita di sabato contro l’Atalanta.

Il giocatore era stato sostituito al termine del primo tempo della gara con il Cagliari a causa di una lombosciatalgia. L’infiammazione alla schiena però ora non crea più alcun problema e per questo motivo Kjaer sarà regolarmente in campo.