Milan, continuano i contatti con il Barcellona per Todibo

Milan, dopo l’arrivo di Ibrahimovic il club rossonero sta lavorando all’acquisto di Todibo del Barcellona

Si continua a lavorare in casa Milan per portare in rossonero il gioiellino del Barcellona Todibo. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti il francese è da tempo nel mirino del club rossonero. Non c’è ancora un’intesa completa con il giocatore ma pare che l’accordo sia a buon punto.

Tra Milan e Barcellona i contatti sono aperti da tempo. Ci stanno lavorando direttamente Abidal con Maldini e il tutto dovrebbe risolversi con 20 milioni fissati come obbligo di riscatto più un iniziale prestito oneroso per portare il calciatore a Milano già a gennaio.