Grande prova di Calhanoglu in Spal-Milan, e i numeri lo confermano. Non è però bastata per il quarto posto

Per larghe fasi della stagione, Calhanoglu è stato tra i giocatori più criticati. Il turco ha però effettuato un grande finale di annata, provando a trascinare il Milan in Champions.

Oltre al gol decisivo a Firenze, in Spal-Milan Calhanoglu ha fatto la differenza. Una rete, 4 passaggi chiave, 5 cross e 4 tiri. Purtroppo per i rossoneri, però, non è bastato.