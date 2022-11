Milan, Cardinale punta a 500 milioni di fatturato

Gerry Cardinale punta ad aumentare il fatturato del Milan: la sua volontà è quella di arrivare a 500 milioni di euro

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha un obiettivo molto chiaro nel breve-medio termine ed è di aumentare il fatturato dei rossoneri.

Secondo quanto riportato dalla Repubblica, l’obiettivo della dirigenza rossonera è di arrivare ad un ricavo di mezzo miliardo di euro. Le strade per arrivarci sono diverse: ovviamente passando per i risultati sportivi e a questi si affianca la media company di Cardinale. Si lavorerà quindi su sponsorizzazioni, valorizzazione del marchio, sinergie con squadre professionistiche americane non solo calcistiche. E oltre a questo la questione dello stadio, di grande importanza per la nuova dirigenza.