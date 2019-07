Il ds del Siviglia, Monchi, ha risposto alle domande relative ad un possibile arrivo di Ceballos, obiettivo del Milan

Interpellato ai microfoni di elespanol.com, il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha risposto alle domande relative ad un possibile arrivo di Monchi.

Ecco le parole dell’ex romanista sull’obiettivo del Milan: «Nessun contatto con Dani, non è mai stato un nostro obiettivo, non lo abbiamo trattato». Con queste parole, Monchi ha così escluso un interessamento per Ceballos, il cui futuro pare esser ancora a Madrid col Real.