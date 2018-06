Milan, ecco chi è Rocco Commisso: il mister X che potrebbe diventare socio del club rossonero

Chi è Rocco Commisso? Questa è una domanda che si stanno ponendo nelle ultime ore molti tifosi del Milan. Il patron dei New York Cosmos è il mister X che potrebbe diventare il nuovo socio del club meneghino. L’imprenditore infatti ha già visionato i conti della società e sta cercando di portare a termine la trattativa entro dieci giorni, termine entro cui il Milan dovrà restituire i 32 milioni di euro di aumento di capitale versati dal fondo Elliott. La famiglia Ricketts ha già manifestato interesse per entrare a fare parte del Diavolo, ma Sky Sport ha rivelato che è proprio Commisso in vantaggio nella corsa a diventare nuovo partner del Milan. E scopriamo chi è il noto imprenditore…

Rocco Commisso, il successo imprenditoriale

Nato il 22 novembre del 1949 a Marina di Gioioso Ionica, Rocco Commisso è un imprenditore italiano naturalizzato americano. Trasferitosi negli States all’età di dodici anni, ha avuto grande successo grazie alla fondazione di Mediacom, ottava azienda fornitrice di Tv via cavo del paese del Nord America. Fondata nell’autorimessa di casa sua nel 1995, Commisso detiene l’88 per cento delle quote e ne è il direttore. Nel 2009 ha fatturato 1,2 miliardi di euro e fornisce i suoi servizi in 23 paesi: Alabama, Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Minnesota, Missouri, Mississippi, Nord Carolina, Nevada, New York, Sud Dakota e Wisconsin.

I New York Cosmos e il sogno Francesco Totti

Oltre alla carriera di successo nel mondo imprenditoriale, Rocco Commisso è inoltre il proprietario dello storico club statunitense dei New York Cosmos, che negli anni Settanta diede un primo slancio al calcio negli Usa grazie all’ingaggio di fuoriclasse del calibro di Pelè e Beckenbaer. Nel 2016 l’italo-americano ha salvato il club dal crack finanziario, evitando nel 2017 il declassamento nelle serie inferiori diventandone proprietario di maggioranza. E nel corso degli anni ha provato anche a piazzare un colpaccio risonante: nell’estate 2017 ha provato in ogni modo a convincere Francesco Totti a vestire la maglietta dei NY Cosmos, arrivando a proporre 2 milioni di euro e ogni tipo di benefit, tra cui viaggi aerei gratis, una villa e entrate pubblicitarie di qualsivoglia genere.