Milan, clamoroso retroscena su Leao: la situazione è chiara

La situazione in casa Milan su Leao comincia a diventare un vero e proprio caso: ecco le ultime

La panchina di Leao in occasione di Milan Napoli ha fatto storcere il naso a molti tifosi rossoneri, soprattuto perché i rossoneri erano sprovvisti già di molti elementi fondamentali come Reijnders, Theo e via dicendo.

Secondo un clamoroso retroscena de La Gazzetta dello Sport, Leao è da considerarsi a tutti gli effetti una riserva. Che sia una scelta tattica o comportamentale non è dato saperlo, ma d’ora in poi non ci si dovrà più stupire se non lo si vede titolare.