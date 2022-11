Milan, con la Cremonese Leao parte dalla panchina

Turnover in vista per il Milan: Pioli potrebbe far riposare Leao, al suo posto Rebic. Ballottaggio tra Diaz e De Ketelaere

Il Milan sfiderà questa sera la Cremonese alla penultima giornata prima della sosta mondiale e Pioli potrebbe decidere per il turnover. In attacco potrebbe riposare almeno inizialmente Leao.

Secondo quanto riportato dalla gazzetta il portoghese potrebbe partire dalla panchina con Rebic favorito per una maglia da titolare. Altro ballottaggio, sempre in attacco, è quello tra Diaz e De Ketelaere, con lo spagnolo in vantaggio. A completare il reparto arretrato sarà Origi, al posto dello squalificato Giroud.