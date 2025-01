Milan, Conceicao annuncia: «Leao può giocare, ecco comee sta la squadra»

Le parole di Sergio Conceicao, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter

Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan.

SQUADRA– «Spero che la squadra stia meglio di me. Stiamo preparando la partita, l’Inter è una squadra forte, abituata a vincere, con lo stesso allenatore, con giocatori che giocano insieme da tanto tempo. È una bella cosa per loro, noi dobbiamo pensare a noi stessi: è tutto difficile, ma nelle difficoltà dobbiamo essere uomini tutti, non possiamo dimenticare che ci guardano tutti i tifosi. Non possiamo neanche dimenticare di avere 4-5 giocatori che non sono al top».

LEAO– «Ci alleniamo nel pomeriggio e valutiamo, sicuramente non ha 90 minuti ma vedremo se potrà giocare o meno».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CONCEICAO SU MILAN NEWS 24