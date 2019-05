Milan, Cutrone e Piatek in campo per segnare al Frosinone

Gattuso ha schierato il doppio centravanti, Cutrone-Piatek, per riempire meglio l’area contro il fortino eretto dal Frosinone.

Per superare il bunker del Frosinone, nel secondo tempo Gattuso ha schierato una formazione super offensiva. Inserendo Cutrone per Bakayoko, il Milan aveva una linea offensiva a 4 col doppio centravanti. In mezzo, mediana Calhnoglu-Kessié.

La foto sopra, pochi secondi prima del gol, mostra bene lo scaglionamento rossonero: Suso a destra con Abate che si sovrappone per dare ampiezza. Al centro dell’area, gli altri 3 attaccanti più Kessié.