Milan, Donnarumma: «Voglio vincere tanti titoli con questa squadra»

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, vuole togliersi tante soddisfazioni con la maglia rossonera. E c’è chi lo vorrebbe in partenza a fine stagione. In una intervista a Sky Sport, il numero 1 milanista e della Nazionale ha parlato dell’annata in corso e dei suoi obiettivi futuri.

PIOLI – «Ringrazio tanto il mister per le belle parole che spende sempre su di me. Gli darò sempre il massimo perché è una grande persona e un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo: stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere obiettivi con il mister».

IBRAHIMOVIC – «Una bestia, un fenomeno. Ci dà tanto e si fa sentire tanto. Ibra è la forza in più che ci mancava: anche in allenamento, tutto si vive al massimo e già lì si crea la mentalità vincente. Lui in questo è veramente straordinario perché anche in partitella non vuole mai perdere e ci dà una mentalità incredibile».

OBIETTIVI – «Diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan. Ma la Coppa del Mondo penso che sia il sogno di tutti. Quello è il primo anche per me».