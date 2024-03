Milan Fiorentina Primavera, in campo Caldara e Castrovilli

Nella sfida di Primavera tra Milan e Fiorentina giocheranno due fuoriquota sulla via del recupero ovvero Caldara e Castrovilli

Oltre a far sbocciare i talenti più cristallini, il campionato Primavera è utile anche per far accumulare minuti ai titolari infortunati della Prima Squadra. Due esempi sono Mattia Caldara e Gaetano Castrovilli che giocheranno rispettivamente per Milan e Fiorentina in questo match di Primavera.

MILAN (3-4-1-2): Raveyre; Simic, Caldara, Nsiala; Jimenez, Sala, Ehuwa, Bartesaghi; Zeroli; Sia, Camarda. A disp.: Bartoccioni, Bakoune, Malaspina, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Scotti, Magni, Bonomi, Simmelhack. Allenatore: Ignazio Abate

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli, Harder; Sene, Castrovilli, Caprini; Braschi. A disp.: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Rubino, Maggini, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa