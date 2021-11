Milan, Florenzi: «Sassuolo avversario che non si chiude, ma abbiamo fiducia»

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato nel pre-partita della gara contro il Sassuolo: ecco le sue dichiarazioni

SUL POST ATLETICO MADRID: «Sicuramente non dobbiamo sederci dopo la vittoria contro l’Atletico, dobbiamo prendere le energie positive e portarle in campo oggi. Non dobbiamo perdere altri punti».

SULLA GARA: «Ci aspettiamo una gara aperta, loro non si chiudono dietro. Abbiamo preparato bene la gara e possiamo fare bene».