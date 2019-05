Milan-Frosinone sarà anche l’ultima di Abate a San Siro

Ultima comparsa di Ignazio Abate a San Siro: dopo dieci anni con la maglia rossonera, il terzino saluterà il pubblico amico

Milan-Frosinone non sarà solamente importante per tutti i tifosi rossoneri per provare a continuare ad alimentare i sogni Champions, sarà anche l’occasione di congedarsi con un giocatore che per 10 anni ha vestito la maglia del Diavolo. Sarà l’ultima di Ignazio Abate a San Siro.

Una carriera lunga e importante che, in mezzo al turbinio di tecnici, lo ha portato a vincere un scudetto e due Supercoppe Italiane.