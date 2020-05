Milan, Gabbia: «Prima da titolare a Firenze? Felice della fiducia di Pioli»

Matteo Gabbia descrive le emozioni provate all’esordio con la maglia del Milan in Serie A: le parole del difensore

Intervenuto in diretta Instagram sul profilo ufficiale del Milan, Matteo Gabbia ha raccontato come si è sentito al momento del suo debutto in Serie A.

«Debutto? E’ stata un’emozione unica, era il coronamento di un sogno. E’ stata un’emozione fantastica. Prima presenza fra i titolari? Ho avuto l’opportunità di giocare la prima da titolare a Firenze davanti a tanti tifosi. Ero felicissimo della fiducia del mister e molto determinato a fare il meglio possibile».