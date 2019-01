Milan, Gazidis incontra la Uefa: obiettivo la riduzione delle sanzioni

L’a.d. del Milan Gazidis sarà oggi in visita al massimo organo europeo per discutere delle pene per la violazione del Fair Play finanziario

Gazidis va in missione. Quest’oggi, il nuovo a.d. del Milan incontrerà i vertici Uefa per discutere delle sanzioni per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Dopo il ricordo al Tas, sono tre i punti principali della multa. La Uefa tratterrà anzitutto i ricavi dei rossoneri in Europa League, ovvero circa 12 milioni. Inoltre, e questo è il punto più discusso, la nuova società di Elliott dovrà raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021, pena l’esclusione dalle coppe nelle due stagioni successive. Infine, la rosa per eventuali competizioni Uefa nei prossimi anni sarà limitata a 21 elementi over 21.

La strada sarà sicuramente quella del dialogo, percorsa fino ad oggi sia davanti al vertici europei che nei discorsi pubblici. L’obiettivo di Gazidis sarà quello di ottenere una pena più tenue, o comunque che non permetta così tante limitazioni finanziarie nel breve periodo. Nelle idee di Elliott, il percorso del Milan doveva essere quello di una netta rifondazione, in cui investimenti e progetti avrebbero fatto alzare di molto la valutazione del club. Un blocco così forte rischierebbe di mettere in serio rischio ogni piano, con il fondo americano che a quel punto si cautelerebbe agendo per vie legali. Nel frattempo, l’a.d. incontrerà la Uefa per discutere anche del giudizio per l’esercizio dello scorso anno, fuori dal triennio giudicato e multato in precedenza. La speranza è un settlement agreement da integrare alla precedente sanzione.