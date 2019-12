Il terzino del Milan Hernandez ha commentato la vittoria conquistata contro il Parma, decisa da un suo gol – VIDEO

Theo Hernandez ha deciso la difficile sfida del Tardini contro il Parma. Per il terzino del Milan si tratta di un’ulteriore conferma delle sue qualità: «Cerco di dare il massimo per me e per la squadra. Sono felice se riesco ad essere decisivo per portare dei risultati e dei punti».

«Era una partita molto importante per noi, avevamo bisogno di vincere. Questi tre punti ci danno la fiducia di affrontare al meglio le prossime partite», ha dichiarato il terzino rossonero in zona mista.