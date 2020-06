Milan, Ibrahimovic corre verso il rientro: a breve nuovo controllo

Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo con il Milan. Difficile, però, vederlo già in campo contro la Roma

A fine stagione, molto probabilmente, Zlatan Ibrahimovic dirà addio al Milan. I piani della società rossonera sono altri e lo svedese non ci rientrerebbe. Ibra, però, non vuole abbandonare ora la barca e vuole portare la squadra a raggiungere l’Europa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic, alle prese con un infortunio, sta facendo di tutto per tornare in campo quanto prima. Addirittura spera di giocare già domenica prossima contro la Roma. Nei prossimi giorni, lo svedese si sottoporrà a ulteriori controlli, ma il suo ritorno sul terreno di gioco ci sarà quasi sicuramente contro la Spal.