Milan Ibrahimovic, lo svedese tornerà in Italia il 3 giugno. Da quel momento chi rientra dall’estero non dovrà sostenere la quarantena

(Dal nostro inviato Mario Labate) – Ibrahimovic tornerà in Italia il 3 giugno, giorno nel quale non sarà più obbligatorio sostenere la quarantena per chi rientra dall’estero.

Il giocatore svedese, dopo essersi infortunato al polpaccio, era tornato in Svezia per poter restare accanto alla famiglia. Nessuna dietrologia o voce di mercato, solamente il desiderio di passare alcuni giorni con i propri affetti. Ma dalla prossima settimana l’attaccante rossonero tornerà ad allenarsi.