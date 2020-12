Milan, il rientro di Ibrahimovic può slittare: la situazione

Potrebbe slittare il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, inizialmente previsto per domenica in occasione di Milan-Parma. La situazione

C’è meno ottimismo in casa in casa Milan in relazione alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, out per un problema muscolare accusato nella gara con il Napoli.

Secondo Corriere della Sera, lo svedese difficilmente sarà in campo domenica contro il Parma in quanto lo staff medico vuole evitare ricadute.

Più probabile un suo ritorno in campo contro il Genoa il 16 dicembre a Marassi.