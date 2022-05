Milan, Maldini incontra Cardinale: tutta la lista per il mercato

Dopo le parole dei giorni scorsi, Maldini incontra Cardinale per progettare insieme il Milan del futuro: la lista di nomi per il mercato

Nella lista di Maldini e Massara ci sono Bremer del Torino, Sanches del Lille e Zaniolo della Roma, in avanti il sogno è Scamacca del Sassuolo. Attenzione alla concorrenza che potrebbe far lievitare prezzi e dunque renderli meno appetibili per le idee del club.