Milan, infortunio Calhanoglu: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Infortunio Calhanoglu: edema diffuso dei muscoli flessori mediali. Ecco i tempi di recupero del fantasista del Milan

Gli esami effettuati oggi da Hakan Calhanoglu hanno evidenziato un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Il centrocampista del Milan verrà rivalutato secondo evoluzione clinica.

Per Calhanoglu sarà sicuramente impossibile essere in campo nella sfida in programma mercoledì contro l’Udinese, difficile un recupero anche per la sfida contro il Verona della domenica successiva.